موسكو تستدعي سفيرات واشنطن ولندن وأوتاوا
أعلنت موسكو، أمس، أنها استدعت سفيرات واشنطن ولندن وأوتاوا بعدما اتهمت بلدانهن بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وشجبت وزارة الخارجية الروسية انتقادات السفيرات للحكم على المعارض الروسي البريطاني فلاديمير كارا-مورزا بالسجن 25 عاماً بتهمة «الخيانة العظمى»، ونددت بالتدخل الواضح للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في الشؤون الداخلية الروسية.
وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، إن «السفيرات الثلاث: الأميركية لين تريسي، والبريطانية ديبورا برونرت، والكندية أليسون لوكلير، قد تم استدعاؤهن ليتذكرن ما يجب أن يفعل الدبلوماسيون بالعادة وما يجب ألا يفعلوه»،
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