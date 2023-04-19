سفير الاتحاد الأوروبي يتعرض لاعتداء في منزله بالخرطوم

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن سفيره في الخرطوم، أيدان أوهارا، تعرّض لاعتداء في منزله بالعاصمة السودانية حيث تدور معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «أمن المقارّ الدبلوماسية وطواقمها من المسؤوليات الأساسية للسلطات السودانية، وواجب عليها وفقاً للقانون الدولي»، مندداً بما سماه «الانتهاك الفاضح لمعاهدة فيينا».

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، إن السفير أوهارا على ما يرام، مضيفة أن بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم لم يتم إجلاؤها. وأكد وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن، أن أوهارا لم يُصب بأذى خطير، لكن الهجوم انتهاك صارخ لالتزامات حماية الدبلوماسيين.