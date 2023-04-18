وزير الخارجية السعودي يزور دمشق اليوم لأول مرة منذ عام 2011

يصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الثلاثاء إلى دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام السورية، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ عام 2011.

ودعت وزارة الإعلام السورية الصحافيين إلى تغطية وصول وزير الخارجية السعودي إلى مطار دمشق الدولي.

وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية وبعد اجتماع لدول عربية لبحث عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.