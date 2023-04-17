مصادر يمنية تتوقع إعلان اتفاق الهدنة خلال ساعات

توقعت مصادر دبلوماسية وسياسية يمنية، إعلان اتفاق هدنة جديدة لمدة 6 أشهر خلال الساعات القليلة المقبلة، تتضمن وقف شامل لإطلاق النار، وصرف المرتبات، وتوسيع وجهات السفر عبر مطار صنعاء الدولي، وتوسيع الملاحة للموانئ اليمنية، وفتح طرق تعز والمدن الأخرى.

وكان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أكدوا دعمهم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الرامية للتوصل إلى السلام في اليمن، وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن رئيس وأعضاء المجلس، التقوا فريق المملكة العربية السعودية للتواصل مع الأطراف اليمنية، واطلع المجلس على نتائج زيارة الفريق لصنعاء والنقاشات التي تمت فيما يتعلق بالملفات التي سبق وتم نقاشها مع المجلس في الرياض.

وأكد المجلس دعمه الكامل للجهود السعودية لإنهاء معاناة الشعب اليمني، والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإلى حل سياسي شامل ومستدام يحقق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، واحياء العملية السياسية على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً وتحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بإطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين لدى التحالف بمبادرة إنسانية من المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المالكي، قوله إن هذه المبادرة تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة والمتعلقة بالأسرى، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية.