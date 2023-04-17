صحف البرازيل: توقيع مذكرات التفاهم مع الإمارات يرسّخ الشراكة بين البلدين

أبرزت الصحف البرازيلية لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مع رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في أبوظبي، أول من أمس، في إطار زيارته للإمارات، وأكدت أن اللقاء يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية لآفاق أرحب، تخدم مصالحهما المتبادلة، وترسخ الشراكة بينهما.

وسلطت الصحف البرازيلية الضوء على مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس البرازيلي لدولة الإمارات، مؤكدة أنها تمثل دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.

وقالت صحيفة «جورنال دي برازيل»، إن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

وركزت صحيفة «أو غلوبو» على برنامج الزيارة، التي شهدت محادثات حول سبل دعم العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، خاصة أن دولة الإمارات تعد أحد أهم ثلاثة شركاء تجاريين للبرازيل.

ونوهت صحيفة «كوريو برازيلينسي» بحرص دولة الإمارات والبرازيل على التوقيع على مذكرة تفاهم، بشأن التعاون في مجال العمل المناخي، إلى جانب تبادلهما بياناً مشتركاً بين الإمارات والبرازيل، لتعزيز الطموحات في العمل متعدد الأطراف في مجال تغير المناخ، مشيرة إلى استضافة دولة الإمارات الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في نوفمبر المقبل.