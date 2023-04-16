مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث تشهد أكبر عرض عسكري منذ 70 عاما

من المقرر أن تشهد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والملكة كاميلا أكبر عرض عسكري منذ 70 عاما، حيث سوف يشارك أكثر من 6000 رجل وسيدة من القوات المسلحة في الفعاليات الملكية التاريخية.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن بحارة وجنود وطيارين من أنحاء بريطانيا و جميع أنحاء الكومنولث سوف يصاحبون تشارلز وكاميلا من كنيسة ويستمنستر آبي وإليها، حيث ستجرى مراسم التتويج في السادس من مايو المقبل.

وبعد ذلك، سوف يجرى العسكريون استعراضا لمدة ست دقائق باستخدام أكثر من 60 طائرة من البحرية الملكية والجيش البريطاني والقوات الجوية الملكية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه " يشعر بالفخر الشديد بأفراد الجيش الرائعين"، مضيفا" حينما يقفون جنبا إلى جنب مع أصدقائنا وحلفائنا من الكومنولث، أعلم أن مجهود الآلاف من العسكرييين من الرجال والنساء خلال الأسابيع والأشهر الماضية سوف يكلل بعرض رائع سوف يذهل الحاضرين والمتفرجين في أنحاء العالم".

