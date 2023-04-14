روسيا تبدأ مناورات مفاجئة لأسطولها في المحيط الهادئ

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، وضع الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في حالة تأهب، وبدء مناورات لم يعلن عنها مسبقًا، في أجواء تقارب مع بكين وتوتر مع الغرب.

وبأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال شويغو إن أسطول المحيط الهادئ الروسي المتمركز في فلاديفوستوك في الشرق الأقصى ، سيعمل خلال وقت قصير على تدريبات قتالية في مناطق بحرية قريبة وبعيدة.

وخلال هذه المناورات، سيتدرب أسطول المحيط الهادئ على "صد هجمات جوية مكثفة"، و"البحث عن غواصات وتدميرها" وكذلك إطلاق نار من طوربيدات ومدفعيات وصواريخ، كما ذكر شويغو خلال اجتماع مع كبار الضباط.

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن هذه المناورات تهدف إلى "تعزيز قدرات القوات المسلحة على صد هجوم".

وقال شويغو إن الأدميرال نيكولاي إيفمينوف قائد الأسطول الروسي بأكمله، سيشرف على هذه التدريبات.