انتشال 12 جثة جديدة لمهاجرين غرقى في تونس

أعلن الحرس الوطني في تونس، اليوم الجمعة، انتشال 12 جثة لمهاجرين غرقى بسواحل ولاية صفاقس.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي، إن ثماني جثث، من بينها جثة فتاة، جرى انتشالها بمنطقة اللواتة وهي تعود إلى القارب المنكوب قبل أيام ليرتفع بذلك إجمالي الجثث إلى 33 حتى اليوم.

كما أفاد الجبابلي، بانتشال أربع جثث أخرى متعفنة إحداها لرضيع بسواحل جزيرة قرقنة التي تتبع ولاية صفاقس.

ومعظم المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفق البيانات الأمنية.