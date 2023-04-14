مقتل 6 وإصابة 4 بانهيار مبنى في الإسكندرية

قال مصدر أمني مصري وآخر في هيئة الإسعاف المصرية إن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيار عقار بمنطقة الورديان في مدينة الإسكندرية بشمال البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

كما أسفر الحادث عن إصابة أربعة آخرين.

وأوضح المصدران أن أسرتين كانتا داخل العقار، ورجحا أن يكون سبب انهياره هو أنه كان قديما ومتهالكا.

وأضافا أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.