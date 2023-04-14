قطر والبحرين تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

قررت قطر والبحرين إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء البحرينية أن لجنة المتابعة البحرينية - القطرية عقدت اجتماعها الثاني الأربعاء في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.

وأضاف: «تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة».

وتابع: «كما تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، واحتراماً لمبادئ حسن الجوار».

وقد رحبت الولايات المتحدة بعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين.

وفي إطار الترحيب بالاتفاق أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر خطوة إيجابية ومهمة، وتعكس النهج الأفضل في إدارة العلاقات العربية وهو القائم على الحوار والتفاهم.

وقال أبوالغيط، في تغريدة أمس على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»:«أهنئ قادة قطر والبحرين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما».

كما رحبت مصر بعودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر، الذي جاء خلال اجتماع لجنة المتابعة البحرينية القطرية الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

وأثنى بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ)، على ما يمثله الاتفاق من تطور إيجابي مهم على صعيد دفع العمل العربي المشترك، وتأكيد وحدة الصف العربي، بما يصب في صالح تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب العربية كافة، ويحقق مصالحها المشتركة.

من جهته رحب الأردن باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، مؤكداً أنه يعد إنجازاً كبيراً يعزز التضامن الخليجي والعربي، والقدرة على مواجهة التحديات المشتركة.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن هذا الاتفاق له أهمية في تعزيز جهود التعاون بين الدول العربية وتفعيل العمل العربي المشترك، بما يخدم المصالح العربية المشتركة.