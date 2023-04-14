قنبلة وهمية تتسبب في إخلاء مبنى البرلمان الهولندي

أخلت السلطات الهولندية مبنى البرلمان لفترة وجيزة بعد ظهيرة أمس، إثر إنذار بوجود قنبلة اتضح في ما بعد أنه كاذب.

وقالت الشرطة المحلية إن فريقاً مختصاً بتفكيك المتفجرات فحص طرداً في المبنى الذي يقع في وسط مدينة لاهاي، لكنه سمح للناس في ما بعد بالدخول مرة أخرى بعد نحو ساعة.

وقال زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، إن قنبلة وهمية موجهة له هي سبب إخلاء مبنى البرلمان.

وأضاف على «تويتر»: «طرد موجه لي وبه دمية على شكل دب وبها أسلاك تم توصيله لغرفة البريد في البرلمان. لحسن الحظ دون متفجرات وليس خطراً، لكنه بالتأكيد لم يكن أمراً ممتعاً».

ويعيش فيلدرز في ظل إجراءات أمنية مشددة منذ سنوات بسبب تلقيه تهديدات بالقتل.