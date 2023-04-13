وزير خارجية مصر يبحث في تركيا اليوم تطبيع العلاقات بين البلدين

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس إلى العاصمة التركية أنقرة بناء على الدعوة الموجهة له من وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو. وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد، في بيان صحافي أمس، إن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة في مارس الماضي، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف أنه من المنتظر أن يعقد الوزيران لقاءً ثنائياً مغلقاً فور وصول الوزير شكري إلى أنقرة، على أن يعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحافي مشترك.

والاثنين الماضي، قالت أنقرة إن من المرجح أن يزور شكري تركيا، مشيرة لاحتمال إحراز تقدم في ما يتعلق بعودة سفيري كلا البلدين لمباشرة أعمالهما بعد قطع العلاقات قبل 10 سنوات.

وقال جاويش أوغلو لقناة «إيه خبر» التلفزيونية الخاصة: «حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة. يمكننا خلال زيارة شكري اتخاذ خطوات لتعيين سفيرين». وزار جاويش أوغلو القاهرة الشهر الماضي بعد 10 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية. كما زار شكري تركيا في نهاية فبراير للتعبير عن تضامن مصر بعد الزلزال المدمر والهزات اللاحقة له التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسورية.