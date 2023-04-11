بايدن يعتزم الترشح لانتخابات 2024

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2024، لكنه ليس مستعداً للإعلان عن ذلك بعد. وقال بايدن في مقابلة مع برنامج «توداي» على شبكة «إن.بي.سي»: «أعتزم الترشح، لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد». ومن المقرر أن يتخذ كبار مستشاري البيت الأبيض قرارات نهائية بشأن إطلاق حملة إعادة انتخاب بايدن في وقت لاحق، حسبما ذكرت شبكة «إن بي سي» نقلاً عن مصادر عدة لم تحددها.