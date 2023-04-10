روسيا تدمر مستودعاً يحتوي على 70 ألف طن وقود قرب زابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها دمرت مستودعاً يحتوي على 70 ألف طن من الوقود قرب مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا. وأضافت أن القوات الروسية دمرت أيضاً مخازن تابعة للجيش الأوكراني، تضم صواريخ وذخيرة وأسلحة مدفعية في منطقتي زابوريجيا ودونيتسك.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، مقتل شخصين على الأقل في هجمات روسية بمدينة زابوريجيا، مضيفة أن رجلاً وفتاة تبلغ من العمر 11 عاماً لقيا حتفهما، عندما أصاب صاروخ أحد المنازل.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد أكثر من 50 هجوماً روسياً في أربعة اتجاهات. وأوضحت الهيئة، أن قوات الجيش الأوكراني تمكنت من صد الهجمات الروسية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يرى بلاده تسير في طريقها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على الرغم من الحرب مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية، أنه في ضوء المساعدات العسكرية الجديدة من الغرب، والدعم الدولي، تكون أوكرانيا مرت بأسبوع من السير على الطريق إلى حلف الناتو.

وأقرت ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بضرورة دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، خلال قمة الحلف العسكري في العاصمة فيلنيوس في شهر يوليو المقبل.

ووفقاً للكرملين، فإن سعي زيلينسكي للحصول على عضوية حلف الناتو، هو أحد أسباب الحرب الروسية، وتقدم زيلينسكي في خريف عام 2022، بطلب للانضمام السريع لبلاده إلى «الناتو»، وأبدت الحكومة الألمانية والولايات المتحدة الأميركية تحفظات على هذا الأمر.

وبشكل عام، فإن الشرط الأساسي للانضمام إلى «الناتو»، هو ألا يكون المرشح متورطاً في النزاعات الدولية والنزاعات حول الحدود.