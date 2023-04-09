الدفاع السورية تعلن اختراق حسابها على "تليغرام"

أعلنت وزارة الدفاع السورية تعرض أحد الحسابات الخاصة بموقعها الإلكتروني على تطبيق تليغرام للاختراق.

وقالت الوزارة ، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم الأحد ، إنه تم إلغاء الحساب المذكور كما تم إيقاف الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق تليغرام.

وحذرت الوزارة من أي حساب مزيف على تطبيق تليغرام أو أي تطبيق آخر ينتحل صفة الارتباط بها، مؤكدة أن المصادر الإعلامية الرسمية لوزارة الدفاع على شبكة الانترنت موجودة على موقعها الإلكتروني.