لافروف: مفاوضات السلام مع كييف يجب أن ترتكز على إقامة "نظام عالمي جديد"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة إلى تركيا، الجمعة، أنّ أيّ مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا يجب أن يكون مرتكزها الأساسي قيام "نظام عالمي جديد"، لا يخضع لهيمنة الولايات المتّحدة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إنّ "المفاوضات لا يمكن أن تتمّ إلا على أساس مراعاة المصالح الروسية. هذه مبادئ سيقوم عليها النظام العالمي الجديد"، متهماً الغرب بأنه "يريد هزيمة استراتيجية" لروسيا في الساحة الأوكرانية.

واتهم لافروف الولايات المتحدة بعرقلة اجتماعات اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط، والتي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال لافروف إنه لا يستبعد إمكانية عقد اجتماع مباشر مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في مقر الأمم المتحدة، إذا كان هناك "اقتراح جدي" للحوار.

وبشأن العلاقات مع تركيا، قال لافروف إن "ملف الطاقة يشكل قاطرة العلاقات الروسية التركية من خلال مركز توزيع الغاز المشترك".

وقال وزير الخارجية الروسي إن العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية تزداد صعوبة، لافتاً إلى أنه ناقش مع نظيره التركي ما وصفه بأنه "تقاعس" في تنفيذ بنود اتفاق الحبوب في البحر الأسود.

وهدّد لافروف بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، قائلاً: "إذا لم يحصل تقدّم على صعيد إزالة العوائق أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، فسنتساءل عمّا إذا كان هذا الاتفاق ضرورياً".