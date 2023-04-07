الصين تخطط لإطلاق 13 ألف قمر اصطناعي لمنافسة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك

يخطط الجيش الصيني إلى إطلاق 13 ألف قمر اصطناعي لمنافسة شبكة ستارلينك للإنترنت التابعة للملياردير الأميركي، إيلون ماسك، وفقاً لتقرير مطول نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الخميس.

وقالت الصحيفة "يدعو باحثون عسكريون صينيون إلى النشر السريع لشبكة أقمار اصطناعية وطنية للتنافس مع شبكة ستارلينك التابعة لشركة SpaceX، بسبب مخاوف من أن تشكل أقمار إيلون ماسك الخاصة بالإنترنت تهديدا كبيرا للأمن القومي لبكين، بعد استخدامها الناجح في حرب أوكرانيا".

ووفقا لأوراق بحثية صينية حديثة وأشخاص مطلعين على البرنامج فإن "الخطط جارية لنشر مجموعة تضم نحو 13000 من الأقمار الاصطناعية ذات المدار المنخفض، بينما يتابع علماء الجيش البحث حول كيفية قمع أو حتى إتلاف أقمار ستارلينك في أوقات الحرب".

وتأتي مخاوف الأمن القومي الصيني بشأن ستارلينك وسط "سباق فضاء متسارع" بين بكين وواشنطن، حيث يستثمر البلدان بكثافة في التكنولوجيا الدفاعية المتطورة ومهام الاستكشاف.

ولم ترد سبيس أكس والسفارة الصينية في واشنطن على طلبات التعليق من قبل الصحيفة.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس شركة "سبيس أكس" إيلون ماسك، أن ما يقرب من 100 محطة استقبال أرضية لخدمات الإنترنت المؤمنة عبر شبكة ستارلينك للأقمار الاصطناعية تعمل في إيران.

وكان الملياردير وعد في سبتمبر بإتاحة الإنترنت عبر شبكته للأقمار الاصطناعية في إيران حيث تفرض السلطات قيودا متزايدة على الوصول إلى الإنترنت.

ولدى ستارلينك حالياً أكثر من ألفي قمر اصطناعي صغير تدور حول الأرض في مدار منخفض، أي على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات، لإتاحة الوصول إلى الإنترنت لسكان المناطق الواقعة أسفلها.

وللتمكن من الاتصال بهذه الأقمار الاصطناعية يتعين وجود محطات استقبال أرضية توزع كل منها الخدمة للمستخدمين بواسطة أجهزة توجيه "راوتر".

وفي أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا وانقطاع خدمة الإنترنت الأرضي في مناطق أوكرانية كثيرة بسبب القصف، أرسلت سبيس أكس إلى أوكرانيا عشرات آلاف محطات الاستقبال الأرضية مما أتاح للأوكرانيين الاستمرار في الحصول على خدمة الإنترنت.

وفي أوكرانيا حاليا حوالي 25 ألف محطة استقبال أرضية في جميع أنحاء البلاد.