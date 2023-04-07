هزتان أرضيتان تضربان إقليم كامتشاتكا و منطقة ساخالين في روسيا

ضربت هزة أرضية قوتها 6 درجات بمقياس ريختر إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي اليوم.

و ذكر فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية في بيان له أنه تم رصد الهزة على عمق 94.3 كيلومتر وعلى بعد 445 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي في الشرق الأقصى الروسي".

فيما تعرضت منطقة ساخالين عند الساعة 13:22 بالتوقيت المحلي (05:22 بتوقيت موسكو) لهزة أرضية تراوحت قوتها بين ثلاث وأربع درجات على مسافة 150 كيلومترا جَنُوب مدينة سيفيرو كوريلسك في المحيط الهادي وشعر بها سكان سيفيرو كوريلسك في جزيرة باراموشير ويجري فحص المباني والمنشآت للتحقق من سلامتها.