غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان وغزة

شنت إسرائيل غارات قبيل فجر الجمعة على جنوب لبنان وغزة مؤكدة "ضرب أهداف لحركة حماس، ردا على إطلاق عشرات الصواريخ على أراضيها من القطاع ومن جنوب لبنان"، بحسب قول السلطات الإسرائيلية، وذلك في سياق تصعيد متواصل منذ الأربعاء.

وبدأت الغارات قبيل منتصف الليل في غزة واستمرت ساعات عدة، والقصف على جنوب لبنان حوالى الساعة 1,00 ت غ. وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه قصف ثلاث منشآت" تابعة لحركة حماس في منطقة الرشيدية حيث مخيم للاجئين الفلسطينيين قرب صور في جنوب لبنان". وهي المرة الأولى التي تؤكد فيها اسرائيل استهداف الأراضي اللبنانية منذ أبريل 2022.

ودوّت ثلاثة انفجارات على الأقلّ فجر الجمعة في منطقة صور تزامناً مع إعلان إسرائيل قصف لبنان ردّاً على إطلاق وابل من الصواريخ الخميس باتّجاه أراضيها اتّهمت مجموعات فلسطينيّة بالوقوف خلفها.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن "أضرار جزئية" لحقت بمستشفى الدرة للأطفال في شرق مدينة غزة إثر الغارات الإسرائيلية، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي ردا على أسئلة وكالة فرانس برس بهذا الشأن.