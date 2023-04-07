الرئيس التونسي: الترشح لولاية ثانية سابق لأوانه.. ولن أتخلى عن المسؤولية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، إن قرار الترشح إلى ولاية ثانية أمر سابق لأوانه، ولكنه صرح في الوقت نفسه أنه «لن يتخلى عن المسؤولية». وقال سعيد، للصحافيين لدى إحيائه ذكرى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة «إن مسألة الترشح سابقة لأوانها».

وأضاف: «لا أشعر بأنني في منافسة أي كان.

أشعر بأنني أتحمل المسؤولية، ولن أتخلى عن المسؤولية». وتجرى الانتخابات الرئاسية في 2024 بنص الدستور القديم لعام 2014. وقال سعيد أمس «هناك انتخابات بالفعل، والشعب هو الحكم. الترشح لا يخامرني لكن يخامرني الشعور بالمسؤولية». وأضاف في تصريحاته: «سيأتي يوم سأسلم فيه المشعل لمن بعدي، ولكن القضية قضية مشروع، وليست قضية أشخاص، كيف نؤسس لمرحلة».