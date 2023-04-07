إسرائيل تقصف بالمدفعية جنوب لبنان بعد استهدافها بقذائف صاروخية

قصفت إسرائيل أمس أطراف بلدتين في جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، رداً على استهدافها بقذائف أطلقها مجهولون من المنطقة ذاتها.

وذكرت الوكالة أن «مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدد من القذائف الثقيلة.. أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور»، بعدما شهدت المنطقة «إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا» باتجاه إسرائيل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت، أمس، بفتح الملاجئ العامة في نهاريا وكرمئيل وبلدات أخرى في الشمال.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها على موقع «تويتر» إلى أن سلطة المطارات والمعابر أغلقت المجال الجوي من حيفا حتى الحدود مع لبنان.

بدورها، ذكرت قناة «إم تي في» اللبنانية، عبر حسابها على تويتر، أن طائرات استطلاع إسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق جنوب لبنان.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت إصابة شخص بشظايا صاروخية جراء القصف في الشمال.

وأشارت الهيئة إلى استمرار دوي صفارات الإنذار في منطقة الجيليل الغربي، لافتة إلى أن التقديرات تشير إلى أنه تم إطلاق 15 صاروخاً من لبنان باتجاه إسرائيل.

وقال مكتب رئيس الوزراء أنه يتم إطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانتظام على الأحداث الأمنية وسيجري تقييماً للوضع مع رؤساء جهاز الأمن.

من جهتها دعت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أمس إلى تجنّب التصعيد، إثر إطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل التي ردّت بقصف مواقع إطلاق النيران، ووصفت الوضع الراهن بأنه «خطير للغاية».

• قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) دعت إلى تجنّب التصعيد.