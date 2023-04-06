كييف تتهم مفوضة حقوق الأطفال الروسية بجريمة جديدة

أعلنت الحكومة في كييف أن مفوضة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا-بيلوفا أقرت في مؤتمر صحافي مؤخراً بعملية «اختطاف» أخرى بحق مراهق أوكراني.

وكتب مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس عبر «تليغرام

» مساء الثلاثاء، «هذه القصة هي اعتراف آخر عام عن جرائم الحرب المتمثلة في اختطاف الأطفال الأوكرانيين».

وقال إن القضية هي لصبي يبلغ 17 عاماً، كان قد أخذ من ماريوبول التي تحتلها روسيا لإعطائه لأسرة حاضنة في روسيا. وأكد لوبينيتس قائلاً «إلا أن الطفل له أخت في أوكرانيا». وعلاوة على ذلك، جرى منع الصبي من العودة لأوكرانيا بمفرده. وبعد الوصول إلى بيلاروس جرى القبض على المراهق وإعادته لروسيا.