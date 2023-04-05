وزير الزراعة البولندي يقدم استقالته

قدم وزير الزراعة البولندي هنريك كووالتشيك استقالته، بعد احتجاج المزارعين على واردات الحبوب من أوكرانيا.

وكانت بولندا قد وافقت العام الماضي على السماح بعبور الحبوب من أوكرانيا، ولكن الاختناقات في البنية التحتية أدت لبقاء بعض شحنات الحبوب في السوق المحلية، مما أدى لتراجع الأسعار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كووالتشيك واجه انتقادات على خلفية إبلاغه المنتجين في يونيو الماضي بعدم بيع حبوبهم لأن الأسعار لن تتراجع.

ويشار إلى أن المزارعين يمثلون أهمية لحزب القانون والعدالة الحاكم، الذي يواجه انتخابات صعبة في الخريف المقبل.

واتهم كووالتشيك الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بسبب ما وصفه بعدم استعداده لحماية المزارعين البولنديين من واردات الحبوب من أوكرانيا التي لا تخضع لرسوم.

وقال للصحفيين في وارسو اليوم" لأنه من الواضح أن المفوضية الأوروبية لن تلبي هذا المطلب الأساسي للمزارعين، قررت تقديم استقالتي من منصب وزير الزراعة".