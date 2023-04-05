روسيا تدرب جنوداً بيلاروسيين على استخدام أسلحة نووية

بدأ جنود بيلاروسيون تدريبهم في روسيا على استخدام أسلحة نووية «تكتيكية»، على ما أعلنت موسكو ومينسك أمس، بعد أن كان الكرملين قد أعلن أخيراً أنه يعتزم إرسال هذا الطراز من الأسلحة إلى بيلاروسيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو «تم تسليم منظومة صواريخ تكتيكية طراز إسكندر-إم للجيش البيلاروسي. وهي تسمح باستخدام الصواريخ العادية والصواريخ النووية أيضاً».

وأضاف خلال اجتماع «منذ الثالث من أبريل، يتم تدريب طواقم بيلاروسية على استخدامها في مركز تدريب روسي».

وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية، من جانبها، في بيان أن «طاقم هذه الوحدات سيدرس بالتفصيل المسائل المتعلقة بمحتوى الذخائر النووية التكتيكية واستخدامها».

وأشارت الوزارة إلى أن «الجنود البيلاروسيين سيخضعون لدورة تدريبية كاملة في مركز لتدريب القوات المسلحة الروسية»، بدون أن تحدد مدة هذا التدريب. وفي 25 مارس الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستنشر أسلحة نووية «تكتيكية» على أراضي بيلاروسيا، الدولة الحليفة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي، ما أثار قلق كييف والغرب.

وبحسب بوتين، ثمة 10 طائرات جاهزة لاستخدام هذا النوع من السلاح، وسيتم إنجاز بناء مستودع خاص للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا بحلول الأول من يوليو.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو إنه مستعد لنشر الأسلحة النووية «الاستراتيجية» الروسية على أراضيه، بالإضافة إلى الأسلحة «التكتيكية».