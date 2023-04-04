حظر الكاميرات التلفزيونية في قاعة محاكمة ترامب

أصدر قاضي قراراً بمنع كاميرات القنوات التلفزيونية داخل قاعة محكمة مانهاتن، التي سوف تشهد توجيه الاتهامات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن قاضي المحكمة العليا بالولاية خوان ميرشان قرر في وقت متأخر من أمس الاثنين أنه سوف يتم السماح لخمسة مصورين بالدخول لقاعة المحكمة، ولكن سوف يتم قصر كاميرات الفيديو على الممرات، كما سوف يُمنع الصحافيون من اصطحاب أجهزة لاب توب داخل القاعة.

وقال القاضي في قراره: "لم تشهد الولايات المتحدة في تاريخها توجيه اتهامات جنائية لرئيس حالي أو سابق. توجيه الاتهامات لترامب اجتذب اهتماماً عاماً وإعلامياً غير مسبوق".

وتتعلق جلسة اليوم بقضية إعطاء ترامب أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز من أجل إخفاء علاقة جمعته بها. ويعتزم أن يقول ترامب اليوم أنه غير مذنب فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه.