إسرائيل تقتل فلسطينيَّيْن بالضفة وتسقط «مُسَيَّرة» في غزة

قالت فصائل فلسطينية ومسعفون إن القوات الإسرائيلية قتلت مسلحين فلسطينيين اثنين خلال اشتباك في الضفة الغربية المحتلة أمس، فيما أسقطت طائرة مسيرة فوق قطاع غزة قالت حركة «حماس» التي تدير القطاع إنها تابعة لها، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه قرر تأجيل إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، بسبب «التطورات الأمنية».

وتصاعدت التوترات في شهر رمضان وسط تفاقم العنف الإسرائيلي الفلسطيني.

ووقعت أحدث مواجهة أثناء مداهمة نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية.

وقالت جماعة «عرين الأسود»، وهي مظلة لمسلحين فلسطينيين في نابلس، إن أحد أفرادها قتل أثناء المواجهة مع الجنود الإسرائيليين خلال المداهمة. وقالت حركة «فتح» إن المسلح الثاني ينتمي إليها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار على عدة مسلحين بعد تعرضهم لإطلاق نار في نابلس. ولم تقع إصابات بين الإسرائيليين.

وفي رام الله، اتهم نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بمحاولة «جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار».

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته أسقطت «قطعة جوية مجهولة» فوق قطاع غزة أمس، وأضاف أن القطعة لم تدخل إسرائيل ولم تشكل أي خطر في أي مرحلة.

وقالت «حماس» إن الطيران الإسرائيلي أسقط إحدى طائراتها المسيرة من طراز «شهاب» بينما كانت في رحلة تدريبية. وأضافت أنها ردت بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات على الطيران الإسرائيلي. وأكد الجيش ذلك، قائلاً إن الصواريخ لم تصب أياً من طائراته.

يأتي ذلك في وقت أعلن نتنياهو، أمس، أنه قرر تأجيل إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، وعزت مصادر مقربة من نتنياهو هذا القرار إلى «تطور الوضع الأمني»، وفقاً لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.