مسؤول إيراني: سيتم قريباً تأسيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والسعودية

أعلنت غرفة التجارة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن "تأسيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والسعودية قريبا"، معتبرة ذلك خطوة مفيدة للنهوض بالاقتصاد في البلدين.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية كيوان كاشفي، في الاجتماع الـ82 لمجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في محافظة كرمانشاه، إن "تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية كان القضية السياسية والاقتصادية الرئيسية للبلاد في الشهر الماضي"، معرباً عن أمله في استمرار هذه التعاملات الإيجابية مع مختلف الدول، حسب قناة "العالم" الإيرانية.

واعتبر "عودة الهدوء والاستقرار إلى الأسواق المالية، بما في ذلك العملة الصعبة والذهب، إنجازاً إيجابياً لتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية"، مؤكدا أن ذلك "يدل على تأثير القرارات السياسية الصحيحة على اقتصاد البلاد".

وأوضح كاشفي، أن "إيران والسعودية يعتبران بلدين كبيرين ومهمين في المنطقة"، مشيرا إلى أن "القطاع الخاص قد بدأ بالفعل الإجراءات اللازمة للتعاملات الاقتصادية مع السعودية".

وتابع: "نخطط لبدء تبادل زيارات وفود رجال الأعمال فور إعادة فتح سفارتي البلدين"، مؤكدا أن "إيران والسعودية لديهما الكثير من أرضيات التعاون في مختلف مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والعلوم المعرفية، ويجب الاستفادة من هذه الإمكانيات".

وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.