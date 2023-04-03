زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي اليوم دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا أو وجود تهديد بحدوث تسونامي في المنطقة.

وأفاد فرع المكتب الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي، في بيان له "أنه في الساعة 15:06 بتوقيت كامتشاتكا (6:06 بتوقيت موسكو) ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر إقليم كامتشاتكا، وكان مركز الزلزال في مياه خليج أفاشا، على بعد 64 كيلومترًا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.