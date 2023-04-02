القوات الأوكرانية تصد 70 هجوما روسيا في 4 قطاعات

صدت القوات الأوكرانية أكثر من 70 هجوما للقوات الروسية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تقرير، إنه"في الساعات الأربع والعشرين الماضية شن الروس ضربتين صاروخيتين و 30 ضربة جوية وشنوا أكثر من 40 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة على مواقع قواتنا والبنية التحتية المدنية للمناطق المأهولة بالسكان."، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية"يوكرينفورم".

وأضاف التقرير أن"الجيش الروسي يواصل شن حربه باستهزاء ضد المواطنين السلميين، وشن الاتحاد الروسي هجوما صاروخيا آخر على أهداف مدنية في مدينتي دروزكيفكا وأفدييفكا بمنطقة دونيتسك باستخدام الصواريخ الباليستية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين".

وكان الجيش الأوكراني قد صرح، أمس السبت، بأن الجنود المحاصرين قرب مدينة باخموت شرقي البلاد صدوا المزيد من الهجمات الروسية.

وفشلت جهود روسيا الأوسع نطاقا للسيطرة على منطقة دونباس المجاورة في هجوم شتوي، وفقا لتقييم المخابرات العسكرية البريطانية.