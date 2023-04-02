روسيا تحتج على تصرفات للقوات الأميركية في سورية

قالت وكالة «تاس» للأنباء، إن روسيا احتجت لدى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، على «التصرفات الاستفزازية للقوات الأميركية في سورية».

ونقلت «تاس» عن مسؤول روسي كبير قوله إن تلك الأعمال الاستفزازية وقعت في محافظة الحسكة في شمال شرق سورية.

وتنشر الولايات المتحدة قوات في سورية منذ نحو ثماني سنوات لمحاربة «داعش»، وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية الأميرال أوليج جورينوف لوكالة «تاس» إنه جرى رصد القوات الأميركية مرتين في مناطق غير تلك المتفق عليها.

وأضاف: «رصدنا تصرفات استفزازية من جانب وحدات تابعة للقوات المسلحة الأميركية في محافظة الحسكة، وقدم الجانب الروسي احتجاجاً للتحالف».