تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة في السودان

أعلن رسميا في الخرطوم تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية في السودان والذي كان مقررا اليوم السبت وكان من شأنه أن يفتح الطريق أمام تسليم السلطة في البلاد للمدنيين.

وبعد اجتماع عقد بعد ظهر السبت وضم قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوة الدعم السريع شبه العسكرية وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطار، قال الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في بيان إنه تم الاتفاق على توقيع الاتفاق النهائي في السادس من أبريل الجاري.

في ديسمبر، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أن قاد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان انقلابًا عسكريا في أكتوبر 2021. وركزت المحادثات بين الموقعين على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأكد يوسف أن الاجتماع «حدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسة في ورقة المبادئ الموقعة في 15 مارس».

وأضاف أنه «بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري».