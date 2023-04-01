تدافع خلال توزيع تبرّعات غذائية في باكستان يوقع 11 قتيلا

لقي 11 شخصا على الأقلّ مصرعهم في مدينة كراتشي بجنوب باكستان الجمعة في تدافع حصل خلال توزيع مصنع محلّي أغذية بمناسبة شهر رمضان، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال فداء جنواري، المسؤول في شرطة بالديا تاون في غرب كراتشي، لوكالة فرانس برس إنّ التدافع حدث عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع في الحيّ قرّر صاحبه توزيع تبرّعات غذائية.

وأضاف "سادت حالة من الذعر وبدأ الناس يركضون".

وقالت فاطمة نور (22 عاما) التي قضت شقيقتها في التدافع "حين فتحوا الباب الرئيسي، هرع الجميع إلى الداخل".

وقال مسؤول في الإدارة المحلية إن 600 إلى 700 شخص كانوا في المجمع الصناعي الصغير.

من جهته، قال محمد فروخ، المتحدّث باسم مستشفى عباسي شهيد إنّ جثث ستّ نساء وثلاثة أطفال نقلت إلى هذا المستشفى الحكومي.

لكنّ مسؤولاً في منظمة "ريسكيو" غير الحكومية قال إنّ جثتين أخريين نقلتا إلى مستشفى آخر في المدينة فيما أكدت سمية سيد طارق وهي طبيبة جراحة تابعة للشرطة حصيلة 11 قتيلا في وقت متأخر الجمعة.

وقالت أسماء أحمد (30 عاماً) إنّ جدّتها وابنة أختها هما في عداد القتلى.

وأضافت "نأتي إلى المصنع كل عام من أجل الزكاة"، لكن هذا العام "راحوا يضربون النساء بالهراوات ويدفعونهنّ ... لقد سادت الفوضى المكان".

وتابعت متسائلة "لماذا طلبوا منّا أن نأتي إذا كانوا عاجزين عن إدارة" عملية توزيع الأغذية.