رئيس وزراء ألبانيا يهنئ رئيس الدولة بالتعيينات القيادية الجديدة

هنأ إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات.

وقال إن هذه التعيينات القيادية تعكس نهج ورؤية صاحب السمو رئيس الدولة لمواصلة التطور والنمو في دولة الإمارات .

وأعرب معالى رئيس الوزراء الألباني في تغريدة له على حسابه بتويترعن أمنياته بالتوفيق للقيادات الجديدة.