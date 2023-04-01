روسيا تطرد موظفاً من البعثة الدبلوماسية الإستونية في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن موظفاً بالسفارة الإستونية في موسكو، بات شخصاً غير مرغوب فيه.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: «تم استدعاء القائمة بأعمال إستونيا في روسيا، جان فانامولدر، في 31 مارس، إلى الخارجية الروسية، حيث تم تقديم مذكرة احتجاج من قبل روسيا على طرد إستونيا لموظف في السفارة الروسية لدى تالين، في 24 مارس الجاري، دون إبداء أي أسباب»، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: «استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، تم إعلان أحد دبلوماسيي سفارة إستونيا شخصاً غير مرغوب فيه، ويجب عليه مغادرة الأراضي الروسية في الوقت نفسه الذي حدده الجانب الإستوني لمغادرة زميلنا».