وزارة الدفاع الروسية: زيادة كبيرة في عدد المتطوعين بالجيش

أعلن رئيس قسم التنظيم والتعبئة في وزارة الدفاع الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، أن عدد المتطوعين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بموجب التعاقد قد زاد بشكل كبير.

وأضاف المسؤول عن التعبئة في الوزارة الروسية: "عدد المواطنين الذين قرروا التطوع للالتحاق بالخدمة العسكرية سجل زيادة كبيرة، ولضمان تسجيلهم في الوقت المناسب قامت الوزارة بتوسيع شبكة نقاط التسجيل كما زادت عدد المدربين"، حسبما ذكرت اليوم الجمعة قناة "أر تي عربية".

وأكد تسيمليانسكي أن العمل على اختيار المتطوعين الراغبين في التعاقد للخدمة في القوات المسلحة الروسية مستمر بالتعاون الوثيق مع السلطات الإقليمية.

وفي سياق متصل، أعلن تسيمليانسكي أن خطط هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لا تتضمن موجة تعبئة ثانية، وأن عدد المتطوعين كاف.

وقال: "أؤكد للجميع أن خطط هيئة الأركان العامة لا تتضمن موجة تعبئة ثانية. وأن عدد الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية، وكذلك المتطوعين الراغبين في المشاركة في العملية الخاصة كاف".