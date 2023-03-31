ترامب مدافعاً عن نفسه: "أنا بريء وضحية للاضطهاد السياسي"

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه بريء تماماً وضحية للاضطهاد السياسي، وذلك بعد أن أصبح أول رئيس سابق في التاريخ الأميركي يواجه لائحة اتهام جنائية بشأن دفع أموال لممثلة إباحية.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز الأميركية أن الرئيس السابق، الذي يتحصن في ناديه بمنتجع مار لاجو بولاية فلوريدا، أعلن براءته في بيان مطول صدر بعد دقائق من ظهور تقارير مفادها أن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن تحقق في قضية مدفوعات مالية لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، صوتت لصالح توجيه لائحة اتهام جنائية ضده.

وقال ترامب، الذي يعتبر المرشح الرئيسي للحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة 2024: "الديمقراطيون كذبوا وخدعوا وسرقوا في هوسهم بمحاولة النيل من ترامب، لكنهم الآن فعلوا ما لا يمكن تصوره، وهو اتهام شخص بريء تماماً".

ومن المتوقع أن تجرى محاكمة ترامب في التهم الموجهة إليه في محكمة مانهاتن الجنائية، الثلاثاء المقبل،