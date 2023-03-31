الاتحاد الأوروبي يرهن علاقته مع الصين بموقفها من أوكرانيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أمس، أن مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين رهن بجزء كبير منه، بموقف بكين حيال «حرب بوتين» في أوكرانيا.

وقالت لايين التي تتوجه الأسبوع المقبل إلى بكين برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «علينا أن نكون صريحين، الطريقة التي ستستمر فيها الصين بالتصرف حيال حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ستشكل عاملاً حاسماً في مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين».