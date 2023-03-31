ماكرون: الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة، داعيا قادة المعارضة إلى الانضمام إليه في إدانتها،وذلك قبل أن يكشف عن خطة من 50 إجراء تهدف لتجنب حدوث أزمة مياه خلال هذا الصيف وفي السنوات المقبلة.

وقال خلال رحلة إلى جبال الألب لاستعراض خطة على مستوى البلاد للحفاظ على المياه فيما تستعد البلاد لصيف آخر يتسم بالجفاف “هناك مشاهد عنف غير مقبولة في الأسابيع الماضية”.

وأضاف “العنف أصبح نوعا من العادات بين بعض الأشخاص.. يجب أن نظهر قدرا أكبر من الحزم في مكافحته. لا شيء يبرر العنف في مجتمع ديمقراطي”.

وتتضمن خطة الحفاظ على الماء مجموعة واسعة من الإجراءات تشمل كيفية إعادة استخدام المياه وتجنب التسربات.