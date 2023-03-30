روسيا تتفوق على أميركا في تطوير الأسلحة النووية

قال رئيس المركز القومي للبحوث (معهد كورشاتوف) في روسيا، ميخائيل كوفالتشوك، إن روسيا في الوقت الحاضر هي رائدة العالم في تطوير الأسلحة النووية، متقدمة بشكل كبير على الولايات المتحدة.

وقال كوفالتشوك للصحافيين، أمس، قبل افتتاح مؤتمر العلماء الشباب لبيلاروسيا وروسيا في مينسك: "لقد تخلفنا دائمًا عن الولايات المتحدة في تطوير الأسلحة النووية. اليوم نحن متقدمون لأول مرة في التاريخ".

استعادت الأكاديمية الروسية للعلوم اليوم وظائف الإدارة العلمية للمعاهد التي اختفت على مدى العقود الماضية.

وأعادت أكاديمية العلوم في الاتحاد الروسي أخيرًا الوظائف التي كانت موجودة في الحقبة السوفيتية. وكانت أكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المقر الرئيسي للعلوم في الاتحاد السوفيتي، حيث قدمت إرشادات منهجية لجميع المؤسسات التي لم تكن جزءًا منها.

وتم اتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه من قبل قيادة الأكاديمية الروسية للعلوم ووزارة التعليم والعلوم. وقالت وكالة "تاس" الروسية إنه يجري الآن إقامة تعاون وثيق وفضاء علمي وتكنولوجي واحد مع بيلاروسيا. كما تقرر أيضًا فتح فرع لمعهد كورتشاتوف في مينسك.