سفراء السعودية وإيران في الخارج يتبادلون الضيافة على مائدة رمضان

تبادل سفراء السعودية وإيران في الخارج الضيافة على مائدة رمضان، بعد أن فتح الاتفاق الأخير بين البلدين صفحة جديدة من العلاقات الودية.

وفي هذا السياق، أعلن سفير إيران في النرويج عبر صفحته الشخصية في موقع "تويتر" عن حضوره مأدبة إفطار سفير المملكة العربية السعودية في هذا البلد.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، أن السفير الإيراني في النرويج علي رضا أفشار، نشر تغريدة على صفحته الشخصية في "تويتر"، وأعلن عن حضوره مأدبة إفطار سفيرة المملكة العربية السعودية لدى النرويج أمل المعلم.

وأكد أن الاتفاق الأخير فتح صفحة جديدة في العلاقات الودية بين إيران والسعودية.

كما حضر السفير السعودي في العراق مأدبة إفطار السفير الايراني في بغداد.