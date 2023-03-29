الصين أنفقت 240 مليار دولار حزم إنقاذ لدول «الحزام والطريق»

خلصت دراسة نُشرت أمس، إلى أن الصين أنفقت 240 مليار دولار في شكل حزم إنقاذ مالي لمصلحة 22 دولة نامية، بين 2008 و2021، مع ارتفاع المبلغ في السنوات الأخيرة، إذ يجد مزيد من الدول صعوبة في سداد قروض أنفقت على البنية التحتية لمبادرة «الحزام والطريق».

وأفاد تقرير صادر عن باحثين من البنك الدولي وجامعة هارفارد كينيدي وإيد.داتا ومعهد كيل للاقتصاد العالمي بأن ما يقرب من 80% من الإقراض جرى بين عامي 2016 و2021، وكان في الغالب للبلدان متوسطة الدخل مثل الأرجنتين ومنغوليا وباكستان.

وأقرضت الصين مئات المليارات من الدولارات لتشييد البنية التحتية في بلدان نامية، لكن الإقراض تراجع تدريجياً منذ عام 2016 مع إخفاق العديد من المشاريع في سداد الحصص المالية المتوقعة.