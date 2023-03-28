البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي لمخالفته الأعراف الدبلوماسية

استدعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى المملكة مؤيد عمر عبدالرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية.



وقام وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين، باعتباره تدخلاً مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.



وقام وزير الخارجية بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.