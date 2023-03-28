السجن عامين لروسي رسمت ابنته صورة مناهضة للحرب في أوكرانيا

أفادت منظمة "أو.في.دي-إنفو" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن حكماً صدر اليوم الثلاثاء بسجن مواطن روسي عامين بتهمة تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.

وحققت الشرطة الروسية مع المتهم بعدما رسمت ابنته صورة في المدرسة تناهض الحرب الأوكرانية، وقال متحدث باسم المحكمة إن الرجل ويدعى أليكسي موسكاليوف هرب من الإقامة الجبرية بمنزله الليلة الماضية ولا يُعرف مكانه حالياً.

وقال المتحدث في لقطات مصورة من قاعة المحكمة نشرها موقع سوتا الإخباري المستقل: "المتهم، السيد موسكاليوف، لم يحضر صدور الحكم لأنه هرب الليلة الماضية من الإقامة الجبرية بمنزله".

وتم التفريق بين موسكاليوف وابنته ماشا منذ تم وضعه رهن الإقامة الجبرية بداية هذا الشهر، فيما تم نقلها إلى دار للأطفال في مدينتهما يفريموف جنوب موسكو.

وأُدين موسكاليوف بتعليقات نشرها بنفسه على الإنترنت حول الحرب في أوكرانيا. لكن التحقيق بدأ بعد أن رسمت ماشا (12 عاما) صورة في أبريل الماضي تظهر صواريخ روسية تسقط على أُم أوكرانية وطفلها، الأمر الذي دفع مدير المدرسة إلى استدعاء الشرطة.

وبدأت الشرطة تتبع نشاط موسكاليوف على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تغريمه في البداية 35 ألف روبل (460 دولارا) بسبب تعليقات تنتقد الجيش الروسي، وفي ديسمبر الماضي فتح محققون تحقيقا آخر ضده للاشتباه في تشويه سمعة القوات المسلحة، بناء على منشور في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.