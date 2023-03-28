قراصنة يسيطرون على سفينة شحن دنماركية

سيطر قراصنة على سفينة مملوكة لشركة دنماركية وترفع العلم الليبيري قبالة الكونغو في خليج غينيا، حسبما أعلنت الشركة المالكة، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاتصال بالطاقم مقطوع منذ ثلاثة أيام.

وخلال هذا الهجوم الذي حصل مساء السبت الماضي على بعد 140 ميلًا بحريًا غرب ميناء بوانت-نوار، تمكّن قراصنة، بحسب شركة مونجاسا، من الصعود على متن سفينة "مونجاسا ريفورمر"، ولجأ الطاقم بكامله المؤلف من 16 شخصًا إلى قاع السفينة للاحتماء.

ومنذ ذلك الحين فإن الاتصال مع البحّارة مقطوع فيما تعمل الشركة مع السلطات المحلية على إقامة اتصال وفهم الوضع على متن السفينة التي يبلغ طولها 134 متراً وسعتها الإجمالية 13700 طنّ.