روسيا تؤكد أن أوكرانيا نشرت صواريخ أميركية بعيدة المدى

أكّدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت صاروخاً أميركياً بعيد المدى من طراز GLSDB، في أول تأكيد على تسليم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعتبرها ضرورية لشن هجوم مضاد تستعد له.

وقالت الوزارة في بيان حول هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كيلومترا ووعدت الولايات المتحدة بتسليمها لكييف بداية فبراير: "أسقط الدفاع المضاد للطائرات، 18 صاروخ هايمارس وصاروخاً موجها من طراز GLSDB".

وصواريخ Ground Launched Small Diameter Bomb التي تعني "القنبلة ذات القطر الصغير التي تطلق من الأرض"، هي أجهزة ذات قطر صغير وعالية الدقة تصنعها شركتا "بوينغ" الأميركية و"ساب" السويدية، ويمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 150 كيلومتراً وبالتالي تهديد مواقع روسية، خصوصا مستودعات الذخيرة.