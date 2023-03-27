وزير الأمن الإسرائيلي يعلن تأجيل "الإصلاح القضائي".. وبايدن يستبعد الحرب الأهلية

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، تأجيل مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.

وأعلن متحدث باسم الحكومة اليوم الاثنين، أن بن غفير ونتنياهو اتفقا على التأجيل إلى ما بعد العطلة البرلمانية في نهاية يوليو المقبل.

وقال المتحدث أيضاً إنه سيتم إنشاء سلاح "حرس وطني" تحت قيادة بن غفير، ولكن لم يتضح بشكل صريح ما يعنيه هذا القرار.

إلى ذلك، قال البيت الأبيض اليوم الإثنين إن الرئيس الأميركي جو بايدن عبر عن مخاوفه بشأن الوضع في إسرائيل مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط احتجاجات على التعديل القضائي المزمع.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن بايدن كان "صريحاً للغاية" مع نتنياهو، مؤكداً أن بايدن ليس قلقاً من دخول إسرائيل في حرب أهلية.