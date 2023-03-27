الحكومة اللبنانية تتراجع عن قرار مد العمل بالتوقيت الشتوي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاني إن مجلس الوزراء صوت على بدء العمل بالتوقيت الصيفي وتقديم عقارب الساعة لستين دقيقة ليل الأربعاء المقبل، متراجعا بذلك عن قراره بتمديد العمل بالتوقيت الشتوي الذي أثار ضجة في أنحاء البلاد.

وقال ميقاني إن القرار الجديد اتُخذ بعد "نقاش هادئ" وإن الدولة تحتاج الى 48 ساعة لإعادة ضبط اجراءاتها.

وكان ميقاتي قد قرر يوم الخميس الماضي إرجاء بدء العمل بالتوقيت الصيفي حتى 20 أبريل، وكان من المقرر بدء التوقيت الصيفي في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من شهر مارس.