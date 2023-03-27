مستوطنون يحرقون منزلاً في رام الله

أفادت مصادر فلسطينية محلية بإحراق مستوطنين، فجر أمس، منزلاً مأهولاً في بلدة سنجل شمال رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها، إن «المنزل المستهدف يعود للمواطن الفلسطيني أحمد ماهر عواشرة (35 عاماً)، وكان يحوي ستة من أفراد عائلته».

وقال عواشرة، إن «عائلته نجت بأعجوبة من الموت حرقاً، بعد أن أُلقيت تجاه المنزل مواد حارقة من قبل أربعة مستوطنين لاذوا بالفرار، بعد توجه العشرات من أهالي البلدة إلى المنزل».