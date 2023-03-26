الناتو: نشر أسلحة نووية في بيلاروس "خطير وغير مسؤول"

ندد حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأحد بـ"الخطاب الروسي" عن نشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس، معتبرا أنه "خطير وغير مسؤول".

وقالت الناطقة باسم الحلف أوانا لونجيسكو "حلف شمال الأطلسي حذر ونراقب الوضع من كثب"، مضيفة "لم نشهد أي تغييرات في الموقف النووي الروسي من شأنه أن يدفعنا إلى تعديل موقفنا".

وقالت لونجيسكو إن "إشارة روسيا إلى شراكة الناتو النووية مضللة تماما. يتصرف حلفاء الناتو باحترام كامل لالتزاماتهم الدولية".

وأضافت أن "روسيا تخلت باستمرار عن التزاماتها المتعلقة بالحد من التسلح، وعلقت مؤخرا مشاركتها في معاهدة نيوستارت".

وكان بوتين قد أعلن الشهر الماضي أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة نيوستارت، وهي آخر اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة للحد من عدد الأسلحة النووية.

وتابعت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي "على روسيا أن تعاود احترام التزاماتها وتتصرف بحسن نية".

