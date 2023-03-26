«الدوما» يدعو إلى حظر «الجنائية الدولية»

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إنه من الضروري إجراء تغييرات في التشريعات القانونية الروسية لحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في روسيا. وكتب فولودين على صفحته بمنصة «تليغرام»: «من الضروري إجراء تغييرات على التشريعات التي تحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الروسية، إضافة إلى وقف كل الدعم المالي والقانوني للمحكمة الجنائية الدولية»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، لاتهامهما بـ«الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين إلى روسيا». ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية في قضايا الحرب، التي تزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا.